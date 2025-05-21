احتراق "كرفان" قرب السفارة الإيرانية في بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الأربعاء، باحتراق "كرفان" قرب .



وقال المصدر في حديث لـ ، "لا يوجد اي حريق داخل السفارة الايرانية في حسب ما تم تداوله".

وأضاف المصدر أن "الحادث عبارة عن احتراق كرفان بالقرب من مقر السفارة الايرانية وتم اخماده من قبل فرق الدفاع المدني دون اصابات تذكر".