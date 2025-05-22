إيران تهيّء ألفي موكب لنشرها في العراق استعدادا للأربعين

وقال معاون رئيس واعمار العتبات ورئيس مقر الاربعين المركزي مجيد نامجو، في تصريح نقلته وسائل اعلام إيرانية وتابعته ، إن "نحو ثلاثة آلاف موكب شعبي ينشط في عموم البلاد، وسيتم نشر نحو ألفي موكب في الأراضي العراقية لتقديم خدماتها للزوار"، مشيرا الى انه "نسعى لتقديم خدمات أفضل للحجاج من خلال تمكين المواكب حتى يتمكنوا من الحصول على رحلة رخيصة وآمنة وممتعة إلى العتبات المقدسة".وأشار الى إن "هيئة تنمية وإعمار العتبات المقدسة، بالتعاون مع المقر المركزي للأربعين، مسؤولة عن التنسيق مع الحدود العراقية والجمارك والمؤسسات الحكومية العراقية لضمان دخول وخروج معدات الموكب بسلاسة".وأكد أنه "خلال فترة إقامة مراسم الأربعين، سيتم تصدير نحو ثماني شحنات من الخدمات والمعدات للمواكب مؤقتًا من وإعادتها إلى البلاد بعد المراسم"، مبينا انه "تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لإقامة أربعينية سهلة ورخيصة وآمنة".وأوضح انه "سيتم تقديم الخدمات للحجاج من خلال 250 موكبًا على للمحافظة وأكثر من 500 موكب على الحدود"، مبينا انه "تم تحديد مكان ثابت في الشلامجة لتجمع مركبات القوافل وانطلاقها من الحدود".