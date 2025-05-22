بالصور.. حريق داخل صالة ألعاب في البصرة

وذكر المراسل، ان "حريقاً اندلع في داخل صالة العاب بمنطقة الموفقية وسط "، مؤكدة "عدم تسجيل اصابات بشرية".فما أكد العميد مدير دفاع مدني ان "فرق الدفاع المدني سيطرت على الحريق"، مبينا ان "المخزن الذي وقع فيه الحريق مخالف لشروط السلامة".