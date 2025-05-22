ويتعامل المؤشر مع عدة نقاط تتضمن تشريعات مكافحة التمييز، والسماح بالزواج والتبني وحقوق المتحولين وتوفير العلاج للمتحولين والتأثير الديني والاجتماعي وقيود السفر وتشريع قوانين مناهضة للمثلية ومنع المسيرات والمجتمع العدائي تجاه ، حيث حقق اعلى نقاط تراجع وبلغت "سالب ثنين" في حقل التأثير الديني وعدائية المجتمع.وجاء العراق في المرتبة 199 من اصل 215 دولة، حيث جاءت كندا بالمرتبة الأولى كأكثر الدول امانا وحقوقا للمثليين، بينما جاءت بالمرتبة الأخيرة 215، وقبلها 214، وقبلها 213.وبلغت نقاط العراق في المؤشر "سالب 15"، متراجعا عن نقاطه المستقرة منذ 2019 وخلال السنوات الست الماضية والبالغة "سالب 12"، فيما من المتوقع ان هذا التزايد بمؤشر الخطورة جاء نتيجة لتشريع قانون تجريم المثلية عام 2024.