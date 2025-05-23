شاهد.. كيف يتعامل بعض الأطباء والممرضين مع المرضى في المستشفى الألماني بالنجف

– محلي

تعرض مريض في المستشفى الألماني بالنجف، الى التجاوز من قبل احد الممرضين الذي وجه بطرد المريض بالمستشفى.

وتناقل ناشطون على التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه كيف تجاوز الممرض على المريض الذي يتعالج داخل المستشفى، دون معرفة تفاصيل الشجار بين الطرفين.

