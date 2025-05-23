قبول 118 طالباً أجنبياً في الجامعة المستنصرية

مدير البعثات والعلاقات الثقافية بالجامعة مثنى عناد الشمري قال أنه تمت مباشرة 23 منهم فعلياً تمهيداً لالتحاق العدد المتبقي قريباً، ضمن الدراسات الأولية للحصول على شهادة البكالوريوس، إلى جانب الدراسات العليا للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه.وأضاف البرنامج الذي انطلق مؤخراً، يشمل العديد من الجنسيات العربية والأجنبية بمختلف التخصصات العلمية والإنسانية، أبرزها الطب والصيدلة وطب الأسنان والهندسة والآداب والسياحة والعلوم.وأشار إلى أن يوفر المجانية ونصف المجانية للطلبة العرب والأجانب للدراسة بمختلف الجامعات العراقية، لتغطية الرسوم الدراسية، وتوفير سكن، بهدف تعزيز التبادل الثقافي والتعاون الدولي واستقطاب الطلبة للدراسة في البلاد.