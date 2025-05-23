من تهجير الفقراء الى التمرد على الأوامر الحكومية.. ماذا يفعل العيداني في البصرة؟

فمتى ستستعيد عافيتها؟ وتنهض من الركام الذي مر على تراكمه وقت طويل.وتولى في 27 اب عام 2017 منصب محافظ البصرة، حيث لم يقدم خلال 8 سنوات سوى الوعود على اطباق طليت بالذهب لخداع المواطنين.كما انه وقف بوجه اعلى سلطة في البلد وهو رئيس الذي وجه بايقاف ازالة التجاوزات ليرد العيداني بان التوجيهات غير ملزمة للمحافظات.. وانا محافظ منتخب ولست موظفا تابعا للحكومةفي وقت يستخدم فيه موظفو العيداني عبارة "ارجعوا الى محافظاتكم"، في محاولة لطرد العراقيين من بلدهم.فهل يملك العيداني البصرة ؟ ام يسعى لاقامة اقليم واقتطاع المحافظة من ؟وكما يقول الاهالي "هسه هو محافظ وهيج .. اذا صار رئيس اقليم شراح يسوي ؟؟".