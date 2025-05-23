هيئة الحج: عبور جميع قوافل الحجاج البرية لمنفذ عرعر

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ ، انه "نحو 1050 حافلة تقل حجاج البر غادرت الاراضي العراقية عبر منفذ الحدودي، وصلت اغلبها ومكة المكرمة، فيما ستحط اخر القوافل رحالها في المدينة المنورة يوم غد السبت".واشارت الى ان "كوادر عملت ليلا ونهارا طوال 9 ايام على انجاح خطة التفويج البري وتحقيق الانسيابية في عبور قوافل الحجاج لأراضي ".واشادت الهيئة "بدور اللجنة الامنية الخاصة بتفويج الحجاج وجميع المنتسبين الابطال الذين ساهموا بتأمين الحماية وتسهيل حركة ضيوف على طول الطريق البري".وثمنت الهيئة "جهود الكوادر الصحية والعاملين في مدينة الحجاج والمعتمرين ومنفذ عرعر الحدودي بمختلف عناوينهم الخدمية، الذين ساهموا بانجاز هذه المهمة الوطنية ".