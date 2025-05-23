حريق غامض يلتهم إدارة مدرسة في ديالى.. ومدير التربية يطالب بتحقيق فوري

وأفاد شهود عيان لـ ، أن النيران اندلعت بشكل مفاجئ اليوم، فيما باشرت فرق الدفاع المدني بإخماد الحريق والسيطرة عليه.من جانبه، دعا مدير تربية إلى فتح تحقيق فوري للكشف عن أسباب الحريق، مؤكدًا أن تكرار مثل هذه الحوادث “يثير القلق ويتطلب مراجعة أمنية وإدارية شاملة”.