حريق يطال 3 محال تجارية في الشورجة وسط بغداد

وأوضح المصدر لـ ، أن فرق الدفاع المدني توجهت على الفور إلى موقع الحادث، وبدأت بعمليات الإخماد لمنع امتداد النيران إلى المحال المجاورة.ولم تُسجّل حتى الآن أي إصابات بشرية، فيما تُواصل الفرق المختصة التحقيق لمعرفة أسباب الحريق وتقييم الأضرار.