مدير كهرباء النجف يروي للسومرية نيوز تفاصيل محاولة اغتياله

وقال الكرعاوي لـ ، انه في يوم الخميس الماضي، تعرضت لملاحقة ومضايقة من سيارات مجهولة وانا في طريقي الى الدائرة".واضاف "لكوني بلا حراسة شخصية، حاول أشخاص مجهولين اقتحام الدائرة لولا وجود الحماية"، لافتا الى "انهم لاذوا بالفرار الى جهة مجهولة".