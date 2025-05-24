‌‏مسؤول محلي: عاصفة الأمس تسببت بسقوط 10 أبراج لنقل الطاقة

وقال قائممقام القضاء عادل الدج لـ ، ان "10 أبراج لنقل الطاقة سقطت خمسة منها بقدرة 400 كي في والأخرى 132 كي في".وأضاف ان "العمل حاليا مستمر وسوف يتم تحويل التغذية على خطوط اخرى وتكون ساعات التجهيز قليلة لحين إكمال صيانة الابراج المتضررة"، موضحا انه "سيتم تشغيل مشاريع الماء".وضربت عاصفة قوية، مساء امس الجمعة، عدداً من مناطق البلاد، ما أدى إلى اقتلاع أشجار كبيرة من جذورها وسقوط أبراج لنقل الطاقة، ما اسفر عن انقطاع التيار عن الكثير من المناطق الشمالية.