لمكافحة التطرف والإرهاب.. العدل تطلق برنامجها السنوي

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "في إطار تنفيذ الخطة السنوية لدائرة الإصلاح العراقية الهادفة إلى تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب، نظم سجن المركزي سلسلة محاضرات توعوية للنزلاء، ركزت على تعزيز الوعي الفكري ومواجهة الانحرافات السلوكية والفكرية".وتابعت، ان "المحاضرات تندرج ضمن البرنامج المعد إلى دعم النزلاء نفسيًا وفكريًا، والتأكيد على مخاطر التطرف وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع".وأكدت: " على أهمية تحصين النزلاء ضد الفكر المتشدد، عبر العودة إلى القيم العراقية الأصيلة المستمدة من تاريخ المجتمع وتقاليده المتجذرة، وبناء شخصية واعية تسهم في إعادة تأهيل النزيل ليكون فردًا منتجًا وفاعلًا في محيطه بعد انقضاء مدة محكوميته".