الموارد: التمثيل بمؤتمر المياه جيد وكنا نأمل مشاركة مستوى اعلى لدول الجوار المائي

وقال المتحدث باسم الوزارة لـ ، ان " الخامس للمياه مهم وتم توجيه دعوة لكل الأطراف المعنية سواء الجهات السياسية ودول الجوار ومنظمات مجتمع مدني ومنظمات دولية"، مبينا ان "هناك تمثيل جيد ومشاركة فاعلة في المؤتمر".واضاف "كنا نامل ان تكون مشاركة دول الجوار المائي هي وسوريا وايران بمستوى اعلى من التمثيل الذي تم المشاركة به وتحديدا الوزراء المعنيين"، مشيرا الى ان " داعم للمؤتمر الذي عقد بحضور واسع وغفير لكل المؤسسات ومنها دول إقليمية ودول عربية والجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي والأمم المتحدة ومنظمة الأغذية العالمية ومجموعة كبيرة من المؤسسات المهتمة بادارة المياه".وبين ان "الفكرة من المؤتمر هو حشد الطاقات لدعم في مجال إدارة المياه وتبادل الخبرات في مجال إدارة المياه وتعزيز العمل بتفعيل تكنولوجيا الحديثة لإدارة المياه".