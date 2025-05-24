مجهولون يوجهون نيران أسلحتهم تجاه مواطن ويقتلونه في البصرة

وقال المصدر لـ ، أن "مواطناً قتل على بنيران أسلحة مجهولين في قضاء ابي الخصيب جنوب على طريق ".وأشار الى انه "تم نقل الجثة إلى للتعرف على هويته، وفتح تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث".