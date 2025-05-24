في النجف.. الاطاحة بمبتز للنساء بعد استدراجه

أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بالاطاحة بمبتز للنساء بعد استدراجه في .​

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "استخبارات تطيح بمبتز بعد استدراجه من يقوم بابتزاز النساء".

وأضاف المصدر أنه "تم ضبط بحوزة المبتز العديد من الصكوك"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.