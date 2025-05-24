المرور تنفي فرض رسم جديد يخص نقل ملكية المركبات

نفت ، السبت، فرض رسم جديد يخص نقل ملكية المركبات.



وقالت المرور في بيان، "تناولت بعض الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي منشوراً مفاده، ستبدأ بفحص عند نقل الملكية وأن رسم الفحص هو 100 ألف دينار اعتباراً من 2025/7/1".

وأضاف البيان "لا يوجد أي قرار رسمي صادر من العامة بهذا الخصوص"، موضحا أن "الرسم المعتمد لفحص المخدرات في باقي مفاصل الدولة هو فقط 15 ألف دينار عراقي لا غير".

ولفت البيان الى أن "مديرية المرور العامة تود أن تنوه على أن الخبر غير صحيح"، داعيا الى "توخي الدقة والحذر".