الداخلية تنفي غلق المقاهي ليلا في بغداد

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة ، "لا يوجد اي غلق للمقاهي والكافيهات ولا وجود لاي وقت تغلق فيه المقاهي".وكانت أنباء اشارت الى وجود قرار، بإغلاق المقاهي عند الساعة الواحدة بعد الليل في .