مصرع عمال بمشروع مجاري الحميدية شرق بغداد

وقال المصدر لـ ، إن "عاملين في صيانة المجاري لقوا مصرعهم؛ نتيجة سقوطهم في مشروع مجاري الحميدية شرق العاصمة".وأضاف، أنه "تم اخراج الجثث ونقلهم الى الطب العدلي وفتح تحقيق في حال وجود تقصير بالحادثة".