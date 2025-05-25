السوداني يدعم المهندسين: لوضع البلد في مكانه الصحيح

وقال ، في منشور على منصة "أكس" تابعته ، "في يوم المهندس العراقي، نتقدم بخالص التهنئة للمهندسين العراقيين، ونشيد بدورهم البارع في بناء الوطن، بما يمثلونه من امتداد لحضارات العظيمة".وأضاف: "نؤكد دعمنا لمهندسينا، وتقديم كل ما من شأنه أن يمكنهم من المساهمة في إدامة مسيرة التنمية والإعمار، والارتقاء بالبلد ووضعه في مكانه الصحيح".