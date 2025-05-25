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توضيح رسمي بشأن إزالة مستشفى الصدر بالبصرة
محليات
2025-05-25 | 08:53
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
909 شوهد
أصدرت دائرة
صحة البصرة
، اليوم الأحد، توضيحاً بشأن إخلاء وإزالة
مستشفى الصدر التعليمي
.
وذكر بيان لدائرة
صحة البصرة
، انه "تم ارسال لجان استشارية خاصة دورية من قبل وزارة الأعمار والاسكان لفحص اسس
مستشفى الصدر التعليمي
لبيان مدى اهليتها للاستخدام المستمر كمؤسسة صحية تقدم
الخدمات الطبية
والصحية على مدار الساعة، حيث صدرت النتائج وكان القرار من المكتب الاستشارات الهندسية بضرورة ايقاف الخدمات الطبية والصحية وإخلاء وازالة المستشفى".
وأضاف البيان، "كما نستغل هذه الفرصة لإيضاح ان قرار الهدم سيكون على المبنى الرئيس المؤلف من ثمان طوابق فقط ولن يتم التعرض لباقي المباني الطبية الأخرى التي تقع ضمن المستشفى (مبنى مركز الاورام واستشارية مركز الاورام، ومبنى المعجل الخطي) ما يعني أن الموقع سيبقى مخصص لتقديم الخدمات الطبية والصحية للمواطنين وليس كما يشاع".
وأكدت الدائرة، أن "عائدية الأرض هي باسم دائرة صحة
البصرة
ولا يوجد اي نية للتنازل عنها لاستخدام المكان استثماريا أو لصالح وزارات أو مؤسسات حكومية أخرى"، منوهاً إلى أن "تقدمها بطلب إلى
محافظة البصرة
تأمل فيه وضع مشروع إعادة بناء
مستشفى الصدر
التعليمي بعد الهدم ضمن مقترح طارئ يقدم إلى
مجلس الوزراء
لاستحصال الموافقات الرسمية وابدى المحافظ استعداده لاتخاذ ما يلزم".
وأتم البيان، بالتأكيد على أن "القرار يأتي حرصا على سلامة المواطنين وفقا لتقارير استشارية صادرة عن وزارة الأعمار والاسكان تحذر من الاستمرار بتقديم الخدمات من خلال المبنى الرئيس في المستشفى، كما نشدد على وضع خطط بديلة لضمان استمرار الخدمات الطبية والصحية للمواطنين بانسيابية".
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