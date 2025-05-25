توضيح رسمي بشأن إزالة مستشفى الصدر بالبصرة

وذكر بيان لدائرة ، انه "تم ارسال لجان استشارية خاصة دورية من قبل وزارة الأعمار والاسكان لفحص اسس لبيان مدى اهليتها للاستخدام المستمر كمؤسسة صحية تقدم والصحية على مدار الساعة، حيث صدرت النتائج وكان القرار من المكتب الاستشارات الهندسية بضرورة ايقاف الخدمات الطبية والصحية وإخلاء وازالة المستشفى".وأضاف البيان، "كما نستغل هذه الفرصة لإيضاح ان قرار الهدم سيكون على المبنى الرئيس المؤلف من ثمان طوابق فقط ولن يتم التعرض لباقي المباني الطبية الأخرى التي تقع ضمن المستشفى (مبنى مركز الاورام واستشارية مركز الاورام، ومبنى المعجل الخطي) ما يعني أن الموقع سيبقى مخصص لتقديم الخدمات الطبية والصحية للمواطنين وليس كما يشاع".وأكدت الدائرة، أن "عائدية الأرض هي باسم دائرة صحة ولا يوجد اي نية للتنازل عنها لاستخدام المكان استثماريا أو لصالح وزارات أو مؤسسات حكومية أخرى"، منوهاً إلى أن "تقدمها بطلب إلى تأمل فيه وضع مشروع إعادة بناء التعليمي بعد الهدم ضمن مقترح طارئ يقدم إلى لاستحصال الموافقات الرسمية وابدى المحافظ استعداده لاتخاذ ما يلزم".وأتم البيان، بالتأكيد على أن "القرار يأتي حرصا على سلامة المواطنين وفقا لتقارير استشارية صادرة عن وزارة الأعمار والاسكان تحذر من الاستمرار بتقديم الخدمات من خلال المبنى الرئيس في المستشفى، كما نشدد على وضع خطط بديلة لضمان استمرار الخدمات الطبية والصحية للمواطنين بانسيابية".