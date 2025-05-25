محافظة بغداد تنوه عن قطع جسر رئيسي امام حركة السير

وقالت المحافظة في بيان ورد لـ ، ان "مديرية طرق وجسور بالمحافظة وبالتنسيق مع ، قررت غلق ذراع الواقع على الطريق العام (بغداد – الموصل) لغرض أعمال الإكساء، وكما يلي:-غلق ممر دخول (جهة الإياب) لمدة 48 ساعة، وذلك ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 26 / 5 / 2025.-غلق ممر خروج بغداد (جهة الذهاب نحو الموصل) لمدة 28 ساعة، وذلك ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 28 / 5 / 2025.وأضافت "سيتم تحويل حركة السير مؤقتًا إلى الاتجاه المعاكس خلال مدة الأعمال، لحين إكمال عمليات الإكساء"، داعية "المواطنين الى "التعاون واتباع الإرشادات المرورية، حرصًا على السلامة العامة".