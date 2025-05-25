هزة جديدة في العراق

وقال قسم الرصد الزلزالي في بيان ورد لـ ، انه "تم تسجيل خمسة هزات أرضية توزعت كما مبين:-الهزة الاولى داخل الحدود العراقية الايرانية في محافظة في-تم تسجيل هزة أرضية قرب الحدود العراقية الايرانية في محافظه-تم تسجيل ثلاث هزات ارضيه داخل الأراضي الايرانيةوذكرت ان "قوة الهزات تراوحت بين 3.2 الى 4.6 درجات".