مثنى السامرائي يهنئ المهندسين بيومهم ويشيد بجهودهم

وكتب في تدوينة على منصة (إكس) وتابعته : "في يوم المهندس العراقي، نتقدّم بالتحية والإجلال للمهندسين الذين قدّموا علمهم وجهدهم في سبيل بناء الوطن".وأضاف أن المهندسين العراقيين "كانوا ولا يزالون أساساً في كل مشروع وإنجاز، وشركاء حقيقيين في مسيرة الإعمار والتطور".ويحتفل المهندسون بيومهم في 25 أيار من كل عام.