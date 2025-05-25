العمل توضح بشأن "سوء فهم" وقع داخل دار أحداث

وذكر بيان للوزارة ورد لـ ، أنها "تنفي بشكل قاطع، ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام بشأن وقوع أعمال شغب أو عنف داخل دار الأحداث الإناث في منطقة الصليخ"، مؤكداً أن "ما حدث كان سوء فهم بسيطًا بين عدد من المستفيدات، تم التعامل معه فورًا، دون تسجيل أي أضرار مادية أو جسدية".وشددت الوزارة على "التزامها بتوفير بيئة آمنة ومستقرة داخل جميع الدور الإيوائية، ومواصلة جهودها في رعاية الفئات المستفيدة من خدماتها، مع تعزيز الشفافية والتواصل المسؤول مع الرأي العام"، داعية وسائل الإعلام كافة إلى توخي الدقة في نقل الأخبار، وتجنب تداول معلومات غير دقيقة أو مغرضة تهدف إلى الإساءة أو التضليل.