العراق يعلن عن الية للتفويج خلال الزيارة الاربعينية

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، ان " استقبل، اليوم الأحد في مكتبه، وزيرة الطرق وبناء المدن في فرزانة صادق والوفد المرافق لها، لمناقشة جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".وأضافت انه "جرى بحث آفاق التعاون في عملية التفويج العكسي للزائرين الإيرانيين خلال زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) المقبلة".وأكد وزير الداخلية أن "هناك آلية وضعت للتفويج خلال زيارة الأربعين وفق عملية منظمة بين الجانبين"، مشيرا إلى أن "هذه الزيارة التي يحييها الملايين تأتي وسط استنفار لجميع موارد في سبيل إنجاحها، وأن مفاصل والوزارات المعنية الأخرى تكون مهيئة خلال هذه المناسبة المهمة".وبيّن أيضا أن "وزارة الداخلية العراقية سهلت جميع الإجراءات المتعلقة بدخول الزائرين القاصدين نحو ، وتوفير الأجواء الآمنة والمناسبة لهم ".من جانبها، قدمت الوزيرة الإيرانية شكرها وتقديرها لوزير الداخلية على التعاون الثنائي بين البلدين الجارين، مثمة "ما تقوم به وزارة الداخلية العراقية من جهود، فضلا عن توفير الانسيابية في المنافذ الحدودية خاصة خلال استقبال الزائرين".