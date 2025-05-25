مصرع شخص بحادث سير في كركوك

أفاد مصدر أمني، بمصرع شخص بحادث سير في .

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "حادث سير بين دراجة وسيارة صالون على الحولي المؤدي الى ".

وأضاف المصدر أن "الحادث تسبب بوفاة سائق الدراجة النارية".