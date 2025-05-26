العدل: نعمل على بناء قاعدة بيانات إلكترونية شاملة ودقيقة حول الضحايا والمفقودين

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، إن "وزير العدل استقبل رئيسة لشؤون المفقودين (ICMP) بومبيزغ، والوفد المرافق لها، في مقر الوزارة ببغداد، حيث جرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون الثنائي وتبادل الخبرات بين الجانبين، في إطار الجهود المبذولة لتقرير مصير المفقودين من ضحايا النظام البائد والإرهاب، والعمل على إغلاق ملف المفقودين الذي يمثل أولوية وطنية وإنسانية".وأكد الوزير أن " تولي معالجة ملف المفقودين أهمية كبيرة، باعتباره قضية إنسانية تمس حقوق المواطنين المتضررين من جرائم وحروب النظام البائد، والعمليات الإرهابية التي شهدتها البلاد"، مشدداً على أن "وزارة العدل، ومن خلال ، تتولى دوراً تشاركياً في هذا الملف، وتعمل بتنسيق عالٍ مع الجهات المعنية، بهدف الوصول إلى نتائج ملموسة تؤدي إلى إغلاق هذا الملف الإنساني بشكل منصف وعادل وقانوني، وأن الوزارة تعمل على بناء قاعدة بيانات إلكترونية شاملة ودقيقة حول الضحايا والمفقودين".من جانبها، أعربت بومبيزغ عن تقديرها العالي للجهود التي تبذلها الحكومة العراقية ووزارة العدل في التعامل مع هذا الملف، مشيدةً بـ"التقدم الحاصل في مجالات التوثيق والتعاون المؤسسي".كما أبدت رغبة اللجنة الدولية في توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة العدل، تتضمن آليات لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون، إلى جانب تشكيل لجنة مركزية مشتركة تُعنى بمتابعة قضايا المفقودين من ضحايا الإرهاب والنظام البائد"، داعيةً الوزير إلى "حضور الخاص بالأشخاص المفقودين، الذي ستنظمه اللجنة الدولية في "، بحسب بيان الوزارة.