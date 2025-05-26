عبر السومرية.. العدل تعلن آخر إحصائية للمفرج عنهم بقانون العفو العام

وقال المتحدث باسم الوزارة في حديث لـ ، إن "عدد المطلق سراحهم من تاريخ تنفيذ ولغاية تاريخ اليوم 2025/5/25 بلغ 3863 شخصا، بالإضافة الى إخلاء سبيل 664 وفق قرارات أخرى".وأعلنت وزارة العدل، الاحد (6 نيسان 2025) ان عدد المطلق سراحهم من المشمولين بقانون العام وصل إلى 1000 نزيل بعد استكمال الإجراءات القانونية وصدور قرارات قضائية قطعية.