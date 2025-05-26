ذي قار "خالية" من الحمى النزفية

وأوضح مدير عام الدائرة نجم الخالدي في بيان، ورد لـ ، أن " لم تسجل أي إصابة جديدة خلال الأسبوع الماضي، معتبراً أن هذا الإنجاز هو ثمرة للرصد المبكر، والاستجابة السريعة من الفرق الصحية، ووعي المجتمع المرض".وأشاد الخالدي، وفق البيان، "بجهود كادر العزل الطبي والتمريضي في ، لما قدموه من رعاية طبية متميزة وتفانٍ في العمل، كان له الدور الكبير في تحقيق هذا النجاح والسيطرة على الوضع الوبائي".وأكد أن " مستمرة في برامج الرصد الوبائي، والتوعية الصحية الميدانية، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، للحفاظ على السلامة العامة ومنع عودة الإصابات".