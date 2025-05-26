هزتان ارضيتان في العراق

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "خريطة النشاط الزلزالي للعراق والمناطق المجاورة لـ24 ساعة لهذا اليوم الاثنين تضمنت تسجيل هزتين ارضيتين داخل ".وأضافت ان "الهزتين حدثتا داخل في باقليم "، مشيرة الى ان "قوتها تراوحت بين 1.6 الى 2 درجة".