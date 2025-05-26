بعد توزيع اسئلة محلولة.. التعليم النيابية: إعادة امتحان لطلبة كلية طب حكومية

وقال المطيري في منشور عبر صفحته على ، ما نصه: "إلى أين وصل الإهمال، كلية طب حكومية توزع اسئلة محلولة على الطلبة!".وأضاف، "مهزلة لم تحصل من قبل، تم التواصل مع الوزارة وسيتم إعادة ، وشكلت لجنة تحقيقية، ولن نسكت حتى معاقبة كل المقصرين".