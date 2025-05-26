ديالى.. تجدد التظاهرات في مناطق الصدور

وقال المصدر لـ ، إن "العشرات من أهالي مناطق الصدور الأربعة في تظاهروا لليوم الثاني على التوالي احتجاجاً على تردي الكهرباء والواقع الخدمي في مناطقهم".وأضاف، أن "المحتجين طالبوا الدوائر المعنية بإيجاد حل للمشكلات التي يعانون منها".