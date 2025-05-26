بالصور.. امين بغداد برفقة وفد تركي يزور مرقدي الإمامين الكاظمين (ع) وجامع ابي حنيفة

وقالت في بيان ورد لـ ، ان "امين يرافق رئيسة بلدية التركية فاطمة والوفد المرافق لها وضمن برنامج زيارتها لبغداد لليوم الثاني على التوالي ضمن فعاليات تفعيل مذكرة التفاهم المشترك التي تم توقيعها مسبقاً بين امانة بغداد وبلدية غازي عنتاب، زار مرقد الإمامين ومحمد (عليهما السلام)".وأضافت "تم اطلاع الوفد على متحف النقش على الخشب واستماعهم لشرح مفصل عن تاريخ المرقد الشريف".وتابع ان "الوفد زار جامع الامام أبي حنيفة (رحمه الله) بمدينة الاعظمية والتقى بالشيخ الطه كبير علماء والاطلاع ايضاً على معالم للجامع".