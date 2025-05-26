مصرع شاب بعد حريق في الموصل

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "شابا لقي مصرعه اثر حادث حريق اثناء العمل من قرية بعويزة في ".

يشار الى أن ومحافظات عراقية عدة تشهد بين مدة وأخرى، حرائق غالبيتها تندلع في دور سكنية ومحال تجارية ومؤسسات حكومية فضلاً عن مناطق زراعية.