في واسط.. سائق أجرة يعثر على 89 مليونا ويعيده لصاحبه

عثر سائق سيارة أجرة في ، الاثنين، على 89 مليون دينار عراقي، ليقوم بإعادة المبلغ لصاحبه.​

وقال مراسل في المحافظة، عثر سائق سيارة أجرة من قضاء الحي على مبلغ قدره 89 مليون دينار عراقي في سيارته.

وأضاف مراسلنا أن السائق قام بإعادة المبلغ إلى صاحبه من أهالي .