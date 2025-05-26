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في واسط.. سائق أجرة يعثر على 89 مليونا ويعيده لصاحبه
محليات
2025-05-26 | 16:39
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
386 شوهد
عثر سائق سيارة أجرة في
محافظة واسط
، الاثنين، على 89 مليون دينار عراقي، ليقوم بإعادة المبلغ لصاحبه.
وقال مراسل
السومرية
في المحافظة، عثر سائق سيارة أجرة من قضاء الحي على مبلغ قدره 89 مليون دينار عراقي في سيارته.
وأضاف مراسلنا أن السائق قام بإعادة المبلغ إلى صاحبه من أهالي
بغداد
.
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