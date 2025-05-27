السوداني يؤكد: التجاوزات لن تُرفع إلا بعد توفير البديل

وقال في حديث لبرنامج الوطن والناس الذي تبثه القناة الرسمية، انه "نجدد تأكيدنا على إيقاف التجاوزات لحين إيجاد البديل.وكان رئيس ، وجه بإيقاف حملات هدم التجاوزات في والمحافظات "مراعاة لأوضاع ساكنيها"، بحسب وثيقة صادرة من نائب مدير مكتبه