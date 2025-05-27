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تقصير المستثمرين.. ديون تتسبب بقطع الكهرباء عن 3 مجمعات سكنية أبرزها "نجمة بغداد" (وثيقة)
محليات
2025-05-27 | 04:19
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
1,111 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
تسببت
ديوان
مالية "ضخمة"، بقطع التيار الكهربائي عن 3 مجمعات سكينة أبرزها "نجمة بغداد"، وذلك بعد توجيه صدر عن
الشركة العامة لتوزيع الكهرباء
بغداد/ فرع
الكرخ
.
وبحسب وثيقة حصلت عليها
السومرية نيوز
، فقد وجهت
الشركة العامة لتوزيع الكهرباء
بغداد/ فرع
الكرخ
بقطع التيار الكهربائي عن مجمع
الزيتون
السكني/ دور الشمس، ومجمع نجمة
بغداد
، ومجمع الزيتون السكني/ تك ايستا".
وبحسب مسؤولون، فإن هذا الديون في ذمة مستثمرين، وقطع الكهرباء حق طبيعي لوزارة الكهرباء، إذ بلغ حجم الديون قرابة مليار ونص مليار دينار عراقي، كما موضح في الوثيقة ادناه:
مجمع نجمة بغداد الاستثماري مدين بأكثر من 307 مليون دينار عراقي، وهو مبلغ كبير يضعه في موقع المساءلة، كما انه بالرغم من كونه مجمعًا استثماريًا يُفترض به تقديم خدمات متكاملة، فإنه فشل في الإيفاء بالتزاماته تجاه الدولة.
ويُطرح هنا سؤال جوهري: ما ذنب المواطن الساكن في هذه المجمعات أن يدفع أجورًا وخدمات – وربما مقدماً – ثم يُفاجأ بقطع الكهرباء بسبب تقصير الجهة المستثمرة؟ والمواطن يدفع للإدارة، لا يعرف شيئًا عن الديون المتراكمة، ثم يُعاقَب بقطع الخدمة وكأنه الجاني، بينما الجهة المقصرة لا تخضع للمحاسبة؟
وهذا الوضع يضع المواطنين أمام خيارين كلاهما مر: العيش في
الظلام
أو الهجرة من المشروع الاستثماري الذي خُدعوا بجودته ومصداقيته.
وبحسب مسؤولين، فإن المسؤولية تقع على إدارات المجمعات، وليس على السكان الذين لا علاقة لهم بمستحقات الجباية الحكومية، كما ان قطع التيار عن المواطنين الأبرياء يعمّق فجوة الثقة بين المواطن والدولة، ويضعف مشروع السكن الاستثماري في
العراق
. اما الحل لا يكون بالعقوبة الجماعية بل بمحاسبة
المستثمر
المتقاعس قانونياً ومالياً.
كما أوصى المسؤولين بعدم قطع التيار عن الوحدات السكنية المشغولة فعلياً من قبل المواطنين ودراسة فصل الحساب بين إدارة المجمع والسكان، وإجبار المستثمر على توقيع تعهدات بضمان الخدمة وتقديم كشف دوري بالمدفوعات، وكذلك إصدار بيان توضيحي رسمي من وزارة الكهرباء لتوضيح الموقف، تجنباً لتشويه صورة الوزارة وتحميل المواطن ما لا طاقة له به.
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