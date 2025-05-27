تقصير المستثمرين.. ديون تتسبب بقطع الكهرباء عن 3 مجمعات سكنية أبرزها "نجمة بغداد" (وثيقة)

وبحسب وثيقة حصلت عليها ، فقد وجهت بغداد/ فرع بقطع التيار الكهربائي عن مجمع السكني/ دور الشمس، ومجمع نجمة ، ومجمع الزيتون السكني/ تك ايستا".وبحسب مسؤولون، فإن هذا الديون في ذمة مستثمرين، وقطع الكهرباء حق طبيعي لوزارة الكهرباء، إذ بلغ حجم الديون قرابة مليار ونص مليار دينار عراقي، كما موضح في الوثيقة ادناه: