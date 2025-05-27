العدل تطلق خدمة "الاستعلامات الإلكترونية" عبر بوابة أور

وأوضحت الوزارة في بيان ورد لـ ، أن "الخدمة تهدف إلى تمكين المواطنين من تقديم الشكاوى وطلبات المقابلة والتظلّم والاستفسارات والمقترحات إلكترونيًا، ليتم معالجتها من قبل الدائرة المختصة بحسب نوع الطلب. ويُتاح التقديم من خلال استمارة رقمية تتضمن البيانات الأساسية وتفاصيل الطلب، مع إمكانية إرفاق المستندات الداعمة إن وُجدت".وأكدت الوزارة أن "الخدمة تُدار من قبل موظفين مختصين في جميع الدوائر العدلية، لضمان سرعة الاستجابة وجودة المعالجة، بما التزام الوزارة بتقديم خدمات متطورة وميسّرة للمواطنين".