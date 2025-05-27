كربلاء تحدد تسعيرة المولدات الاهلية لشهر حزيران

واظهرت وثيقة صادرة عن لجنة المولدات في المحافظة اطلعت عليها ، انه "سيكون سعر الخط العادي 5000 دينار، فيما سيكون سعر الأمبير للخط 8000 دينار ".نص الوثيقة ادناه: