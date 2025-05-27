عاصفة غبارية قادمة.. رياح عاتية وجدران من الرمال تضرب العراق بهذا الموعد

وذكر بيان للهيئة ورد لـ ، ان "موجة غبار متوقعة، تندفع من جهة الغرب والشمال الغربي للبلاد، وذلك ابتداءً من ساعات فجر يوم الأربعاء الموافق 28-5، نتيجة لتأثير كتلة هوائية معتدلة الحرارة ترافقها رياح شمالية غربية نشطة السرعة".وتوقعت الهيئة، أن "تكون الموجة ما بين متوسطة إلى كثيفة الشدة، تؤدي إلى تردٍ واضحٍ أو انعدام الرؤية الأفقية في مناطق غرب وشمال غرب البلاد خلال ساعات الفجر والصباح، يمتد تأثير الغبار تدريجياً ليشمل بعض مناطق وسط البلاد وشمالها خلال ساعات نهار الأربعاء، في حين يكون تأثر مدن شرق وجنوب البلاد أقل شدة".ونصحت الهيئة، مرضى الحساسية والربو "باتخاذ الاحتياطات اللازمة وعدم التعرض المباشر للغبار، وسالكي الطرق الخارجية الحذر أثناء القيادة في المناطق المتأثرة بسبب انخفاض مدى الرؤية".