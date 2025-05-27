الاتصالات توقع عقدا لتجهيز منظومة "الهواتف العمومية"

أعلنت ، اليوم الثلاثاء، عن توقيع عقد لتجهيز منظومة الهواتف العمومية ضمن جهودها لإعادة إحياء الهواتف الأرضية.

وقالت الوزارة في بيان، "برعاية وحضور وزيرة الاتصالات جرت اليوم الثلاثاء مراسم توقيع عقد شراكة بين للاتصالات والمعلوماتية وشركة رياح المتخصصة في برمجيات النظم الذكية والشبكات ".

ويهدف العقد بحسب البيان إلى "تقديم الدعم الفني بتجهيز ونصب وتشغيل منظومة الهواتف العمومية في المواقع الحيوية من بينها العتبات والمطارات والسجون التابعة لوزارة العدل لتسهيل تواصل النزلاء مع ذويهم بشكل قانوني وكافة الأماكن العامة التي تشهد تجمعات للمواطنين".



وأكدت خلال مراسم التوقيع على "أهمية المشروع من حيث توفير جودة الاتصال بالمناطق ذات الأولوية والاحتياج"، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تأتي ضمن مقررات البرنامج الحكومي وفي إطار جهودها لإعادة إحياء خدمات الهواتف الأرضية وتقديمها بأسعار مخفضة ومناسبة للمواطنين والمؤسسات الحكومية.



وأوضحت الياسري أن "من اولوياتها نشر الهواتف الارضية ومواكبة التطورات العلمية ومتطلبات الحداثة وبما يسهم بتحسين جودة الخدمة وتطوير البنى التحتية لقطاع الاتصالات وتوسيع نطاقها في والمحافظات".



