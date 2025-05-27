إطلاق التقديم على قطع أراضٍ سكنية لذوي الإعاقة

وذكر في بيان ورد لـ ، إن "التقديم الإلكتروني انطلق على قطع الأراضي السكنية المخصصة لفئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة من المسجلين في قاعدة بيانات راتب المعين المتفرغ في العاصمة ".وأضاف أن التقديم يبدأ "من اليوم ولمدة ثلاثة أيام فقط"، داعيا "جميع المواطنين من فئة ذوي الإعاقة ممن تتوفر فيهم الشروط المحددة إلى الإسراع بالتقديم ضمن المهلة الزمنية المعلنة".وأوضح أن "هذا الإعلان يأتي تنفيذاً لقانون حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013، وفي إطار حرص الوزارة وهيئة حقوق ذوي الإعاقة على دعم وتمكين هذه الشريحة الكريمة من المواطنين".وأشار إلى أن "أبرز شروط التقديم، هي أن يكون المتقدم مسجلاً لدى هيئة حقوق ذوي الإعاقة/ فئة المعين المتفرغ، ومن سكان بغداد حصراً، ولديه المتقدم التقرير الطبي الذي استندت إليه اللجنة في منحه امتياز المعين المتفرغ ومثبت نسبة العجز، وعدم امتلاك أو دخل (لأغراض المفاضلة)، وإدخال المعلومات الصحيحة وتحميل المستندات المطلوبة".وتابع أن من بين الشروط "ألا يكون المتقدم أو زوجته أو أي من أفراد أسرته قد سبق له الاستفادة من أي منحة أو قطعة أرض مقدمة من الدولة".