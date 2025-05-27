"الديون" تدفع رجلا الى الانتحار في الموصل

أفاد مصدر محلي، مساء الثلاثاء، بانتحار رجل بسبب "الديون" في مدينة بمحافظة .

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وقال المصدر في حديث لـ ، إن "رجلا عمره 50 عاما انتحر في منطقة الرشيدية بأيسر الموصل بسبب الديون".

وتسجل والمحافظات بين مدة وأخرى حالات انتحار لمختلف الفئات العمرية، يعزوها أطباء الى ضغوط نفسية وظروف تتعلق بمستوى المعيشة في البلاد.