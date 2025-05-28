حوالي 5 ملايين زائر بذكرى استشهاد الامام الجواد "ع"

وقدمت العتبة في بيان مطوّل، ورد للسومرية نيوز، شكرها الى المرجعية الدينية العليا والزائرين والقوات الأمنية والوزارات الخدمية وأبناء في إنجاح احياء زيارة الامام "ع"، فيما اشارت الى ان عدد الزائرين وصل الى 4 ملايين و734 الفا، و772 شخصا لغاية الان، مع استمرار توافد الزائرين.ويوافق اليوم الـ29 من ذي القعدة ذكرى استشهاد الامام "ع"، حيث يحيي المؤمنون هذه الذكرى سنويًا بمشاركة ملايين الزائرين.