التربية تقرر قبول خريجي محو الأمية في الدراسات المسائية

وقال المتحدِّث باسم الجهاز التنفيذيِّ لمحو الأميَّة، مؤيّد ، إنَّ القرار يشمل من أكملوا الصفَّ السادس الابتدائيَّ وتبلغ أعمارهم حتى (28) عاماً، مشيراً إلى أنَّ الوزارة نسّقتْ مع المديريات لتسهيل وتوفير بيئةٍ تعليميَّةٍ مناسبة.وأوضح أنَّ القرار يُخفّف من القيود السابقة التي كانتْ تفرض على الخرّيجين التقديم كطلبةٍ خارجيين فقط، ويُسهم في تقليص التسرّب التعليميِّ. كما أشار إلى قرب تخرّج نحو (65) ألف دارسٍ ضمن الدفعة الثالثة عشرة، والاستعداد لاستقبال دفعةٍ جديدةٍ ضمن المساعي الوطنيَّة للقضاء على الأميَّة.