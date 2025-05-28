السجن 7 سنوات بحق مدان عن جريمة اختلاس مبالغ مالية في صلاح الدين

وبحسب بيان لمجلس ، اقدم المدان والذي يشغل منصب مدير دائرة احصاء اختلاس مبلغ مخصص لدفعه إلى الموظفين المتعاقدين لإجراء التعداد السكاني لعام 2024، وصدر الحكم بحقه استنادا لأحكام المادة 316 - الشق الثاني من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969.