الحماية الاجتماعية توجه دعوة لهذه الفئة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ ، أنه "الى المستفيدين الذين تم قبولهم للتعاقد مع ، مراجعة مراكز التطوع بدءًا من يوم الخميس الموافق 29 أيار 2025، ولمدة أسبوع واحد فقط، وذلك لاستكمال الإجراءات القانونية والإدارية المطلوبة".وشددت الهيئة على "ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة"، مؤكدة أن "عدم المراجعة خلال المدة المقررة سيُعدّ تنازلاً صريحاً عن ، ويترتب عليه إلغاء التعاقد بشكل نهائي ودون استثناء".