تقرير جوي يحذر العراقيين: ابقوا في منازلكم

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "مناطق البلاد وبعض مدن المنطقة الوسطى من البلاد ومن ضمنها العاصمة ، تشهد موجة غبار ما بين متوسطة الى كثيفة أدت إلى تردي الرؤية الأفقية إلى ما دون 1 كم في بعض المناطق بسبب أندفاع كتلة هوائية معتدلة الحرارة سببت فوارق حرارية أفقية".وتوقعت الهيئة "وفقا لبيانات النماذج العددية المستلمة لدى ، أن يستمر تأثر المناطق اعلاه بالغبار خلال نهار اليوم مع توقعات بأندفاع هذه الموجة نحو باقي مناطق وسط وشمال البلاد خلال نهار ومساء اليوم، مسببةً انخفاضا إضافيا في الرؤية في تلك المناطق، خاصةً في الطرق السريعة والمناطق المفتوحة في حين تكون مناطق جنوب وشرق البلاد هي الاقل تأثرا".وتوقعت أيضا "أن شدة الغبار ستخف تدريجيا خلال ساعات الليل، مع بقاء كميات متفاوتة من الغبار العالق في الأجواء حتى صباح يوم الخميس، لتعاود النشاط نهار الخميس"، موصية "المواطنين لاسيما مرضى الجهاز التنفسي، بتوخي الحذر وتقليل الخروج في أوقات ذروة الغبار، واتخاذ التدابير الصحية اللازمة كما يُنصح سالكي الطرق الخارجية بتوخي الحذر أثناء القيادة بسبب تدني مدى الرؤية".