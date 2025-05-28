الثاني ملاحق.. القبض على أحد المتهمين بتعنيف طفل في العاصمة

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، أنه "بناء على أمر صادر من المختص، تم تنفيذ عملية قبض بحق المتهمين بقضية تعنيف الطفل (م.ص.ح)، وذلك بعد توفر الأدلة الكافية التي تشير إلى تورطهم في ارتكاب جريمة الشروع بالقتل وفق المادة 405/31 من قانون العقوبات".وأشارت الى ان "مفارز مركز شرطة تمكنت بالانتقال الفوري إلى مكان تواجدهم، وإلقاء القبض على إحدى المتهمات، فيما لا تزال الجهود مستمرة لتعقب وإلقاء القبض على المتهم الثاني، من أجل استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وتقديمهما إلى العدالة".